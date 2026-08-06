Muhammed Salah resmen Trabzonspor'da!

Bordo-mavililer, dünyaca ünlü yıldızın transferini KAP'a bildirdi. İşte yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Muhamed Salah ile iki yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya her bir futbol sezonu için, 10.000.000.-EUR yıllık ücret ve 7.000.000.-EUR imza ücreti olmak üzere toplam 17.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca, her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Yine oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, mağazacılık şirketimizde "Muhamed Salah" özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya %20 pay verilecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, oyuncuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."