Salah coşkusu

Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde anlaşmaya vardığı dünya yıldızı Mohamed Salah, Türkiye'ye geldi. Mısırlı futbolcu, İstanbul'da bordo-mavili taraftarların büyük coşkusuyla karşılanırken, resmi imzaların atılması için artık geri sayıma geçildi. Sağlık kontrollerini tİstanbul'da tamamlayan Salah, daha sonra Trabzon'a geçti vehalka buluştu. Dünya starının kendisini Trabzonsporlu yapan sözleşmeye imza atması bekleniyor. Salah transferi sadece Trabzonspor adına değil, Türk futbolunun uluslararası prestiji açısından da son yılların en önemli hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birinin Süper Lig'i tercih etmesi, Türk futbolunun marka değerine önemli katkı sağlayacak bir gelişme olarak görülüyor.

ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

İstanbul ve Trabzon'da binlerce Trabzonsporlu taraftar, Mısırlı yıldızı tezahüratlar eşliğinde karşıladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılan Salah, taraftarların sevgisine karşılıksız kalmadı ve bordo-mavili tribünlerin geleneklerinden biri olan "üçlü"yü çektirerek büyük alkış topladı. Salah'ın gelişi sebebiyle kentte büyük bir hazırlık yapılırken, Trabzon halkı tarihi transfer için adeta tek yürek oldu. Resmi imzaların atılmasıyla birlikte Mohamed Salah'ın Trabzonspor tarihinin en ses getiren transferlerinden biri olarak yeni macerasına başlaması bekleniyor Öte yandan yıldız futbolcu için bugün saat 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek.