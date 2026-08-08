Trabzon atakta

Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililer, önceki gün Muhammed Salah transferini resmen açıklayarak ses getirirken, şimdi de hücum hattını dünya çapında bir golcüyle güçlendirmeyi hedefliyor. Yönetimin gündeminde Liverpool'un Uruguaylı yıldızı Darwin Nunez ile daha önce bordo-mavili formayı giyen Aleksander Sörloth bulunuyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda yıldız bir santrfor arayışını sürdüren Trabzonspor, iki oyuncu için de kiralama formülünü ön planda tutuyor.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Bu doğrultuda hem Liverpool hem de Atletico Madrid ile temasların devam ettiği öğrenildi. Ancak yüksek maaşı ve bonservis maliyeti nedeniyle Sörloth transferinin daha zorlu olduğu, bu nedenle Darwin Nunez'in bir adım öne çıktığı ifade ediliyor. Darwin Nunez, 2025-26 sezonunda Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkarken 18 gol ve 9 asist üreterek 27 gole doğrudan katkı sağladı. Uruguaylı golcü, Premier Lig'de ise 32 karşılaşmada 14 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek takımının en önemli hücum silahlarından biri oldu. Aleksander Sörloth ise 2025-26 sezonunda Atletico Madrid formasıyla 46 resmi maçta 24 gol ve 5 asist kaydetti. La Liga'da 34 maçta 18 gol atan Norveçli forvet, hava toplarındaki etkinliği ve fizik gücüyle dikkat çekti. Trabzonspor yönetimi, maliyet avantajı sağlayacak bir kiralama formülü üzerinde çalışırken, transfer sürecinde Darwin Nunez isminin şu an için bir adım önde olduğu belirtiliyor. Bordo-mavililerin önümüzdeki günlerde iki kulüple de görüşmelerini hızlandırması bekleniyor.

TİM JABOL FOLCARELLİ OPERASYON GEÇİRDİ

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Tim Jabol Folcarelli'nin ameliyat edildiğini açıkladı. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcuları Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Hazırlık maçında aldığı darbeye bağlı olarak sağ dizinde şişlik ve ağrı şikayetleri oluşan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'ye yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda dış menisküs yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuza başarılı bir artroskopik menisektomi operasyonu gerçekleştirilmiştir. Futbolcumuzun ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanacaktır" ifadelerini kullandı