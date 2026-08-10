Trabzon’dan flaş hamle

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, orta saha için sürpriz bir isim gündeme geldi. Milan forması giyen ABD'li futbolcu Yunus Musah'ın çeşitli menajerler aracılığıyla bordo-mavili kulübe önerildiği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin, kendisine önerilen 23 yaşındaki Yunus Musah'ı beğendiği ve oyuncunun transferine olumlu yaklaştığı iddia edildi. Bordo-mavili yönetimin ise ABD'li orta saha oyuncusuyla ilgili şartları ve transfer ihtimalini değerlendirmeye aldığı belirtildi. Milan, Yunus Musah'ı Ağustos 2023'te büyük umutlarla Valencia'dan kadrosuna katmıştı. İtalyan ekibinde beklentilerin altında kalan genç futbolcu, düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Milan'ın geçtiğimiz dönemde Atalanta'ya kiraladığı Musah, burada da istediği süreleri elde edemedi.

27 MAÇTA GÖREV YAPTI

Atalanta formasıyla toplam 27 karşılaşmada görev yapan ABD'li oyuncu, bu maçların yalnızca 6'sında ilk 11'de sahaya çıktı. Musah, söz konusu mücadelelerde 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu. Karadeniz ekibinin, Musah için Milan'ın taleplerini ve olası transfer formülünü araştırdığı ifade edildi.