Trabzonspor doludizgin

SÜPER Lig'in 7'nci haftasında Samsunspor'a konuk olan Trabzonspor, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından Samsunspor deplasmanında da 3 puana uzanan bordo mavili ekip, son iki lig maçında rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde gol görmedi. Trabzonspor, üst üste aldığı farklı galibiyetlerle dikkat çekerken karşılaşmanın ardından ortaya çıkan veriler de bordomavili takımın performansını ortaya koydu. Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, bordo-mavili takımın başında çıktığı ilk iki Süper Lig maçını kazanarak kulüp tarihine geçti. Alman teknik adam, 2015 yılında Shota Arveladze'nin ardından Trabzonspor'da görev yaptığı ilk iki lig maçından galibiyetle ayrılan ikinci yabancı teknik direktör oldu. Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Süper Lig'de çıktığı ilk 7 karşılaşmada 10 gole doğrudan katkı sağlayan ilk oyuncu olan Salah, 7 gol ve 3 asistlik performansa ulaştı.