UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti. Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde tutarak hücumdaki etkinliğini skora yansıtmayı başardı. Bordo-mavililer, rakip kalede daha fazla tehlike yaratırken geliştirdiği ataklarla savunmaya zor anlar yaşattı. Kups Kuopio ise zaman zaman etkili olmaya çalışsa da son vuruşlarda yeterince başarılı olamadı. Ev sahibi ekibin savunmadaki açıklarını iyi değerlendiren Trabzonspor, 3'te Onuachu ve 44'te Salah'ın golleriyle soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU

MISIRLI yıldız Salah, 1 gol atarken, 1 de asistle adeta şov yaptı. Golden sonra Onuachu sakatlanırken, oyuna TRABZONSPOR

DÖRT KÖŞE devam edemedi.Trabzonspor, karşılaşmanın ikinci yarısında topa daha fazla sahip olarak oyunun kontrolünü elinde tutmayı sürdürdü ve 47'de Dju ile skoru 3-0'a getirdi. Kuopion ise geriye düşmesine rağmen hücumda etkili olmaya ve farkı azaltmaya çalışırken 54'te Pennanen kornerden Onana'yı avladı. 59'da penaltı kazanan ev sahibi ekibe Onana bu kez geçit vermedi. Bordo-mavililer savunmada direnç göstererek rakibinin ataklarını karşılamayı ve farkın azalmasını engellemeyi başardı. 90+1'de Dju tekrar sahneye çıktı. Skoru 90+6'da Engvall belirledi. Trabzonspor, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.