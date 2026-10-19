Trabzon'da Fırtına Koptu: Beşiktaş'ı Deviren Trabzonspor Zirve Yürüyüşünü Sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dev bir derbi mücadelesi yaşandı. Trabzonspor, evinde ağırladığı Beşiktaş'ı etkili bir oyunun ardından 2-0 mağlup ederek taraftarına bayram havası yaşattı.





PERDE KOŞUŞU OZAN'DAN, SON SÖZ SALAH'TAN

Maça hızlı başlayan Bordo-Mavililer, 21. dakikada Ozan Tufan'ın kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 öne girdi. İkinci yarıda da oyundaki üstünlüğünü koruyan Karadeniz ekibi, 71. dakikada Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ile farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu belirledi: 2-0.