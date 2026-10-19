Trabzon'da Fırtına Koptu: Beşiktaş'ı Deviren Trabzonspor Zirve Yürüyüşünü Sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dev bir derbi mücadelesi yaşandı. Trabzonspor, evinde ağırladığı Beşiktaş'ı etkili bir oyunun ardından 2-0 mağlup ederek taraftarına bayram havası yaşattı.
PERDE KOŞUŞU OZAN'DAN, SON SÖZ SALAH'TAN
Maça hızlı başlayan Bordo-Mavililer, 21. dakikada Ozan Tufan'ın kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 öne girdi. İkinci yarıda da oyundaki üstünlüğünü koruyan Karadeniz ekibi, 71. dakikada Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ile farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu belirledi: 2-0.
TRABZONSPOR 4. SIRAYA YÜKSELDİ
Alınan bu kritik galibiyetin ardından puanını 16'ya çıkartan Trabzonspor, lig tablosunda 4. sıraya tırmandı. 15 puanda kalan Beşiktaş ise haftayı 5. sırada tamamladı.
Gelecek hafta Trabzonspor, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.