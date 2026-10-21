Trabzon derbilerde fırtına estiriyor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Galatasaray ve Samsunspor'un ardından Beşiktaş karşısında da kalesini gole kapatan bordo mavili ekip, derbilerdeki başarılı performansını sürdürdü. Süper Lig'in 8'inci haftasında Papara Park'ta Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, topa sahip olma oranında rakibinin gerisinde kalmasına rağmen etkili hücum organizasyonları ve savunma performansıyla galibiyete ulaştı. Karşılaşmanın ardından ortaya çıkan istatistikler ise iki takımın sahadaki farklı oyun anlayışlarını gözler önüne serdi.

37 YIL SONRA DERBİ SERİSİ

TRABZONSPOR, Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle Süper Lig'deki derbi serisini 4 maça çıkardı. Bordo mavili ekip, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynadığı son 4 lig maçından da galibiyetle ayrılarak kulüp tarihinin ezeli rakiplerine karşı en uzun galibiyet serisini egale etti. Trabzonspor, Mayıs-Aralık 1989 döneminde yakaladığı 4 maçlık seriyi 37 yıl sonra tekrarlarken söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş'ı 2-1 ve 2-0, Galatasaray'ı ise 2-1 ve 4-0 mağlup etti.