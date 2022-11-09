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    Yeniasır TV Ekonomi 2023 asgari ücret ne kadar olacak? | Video

    2023 asgari ücret ne kadar olacak? | Video

    Giriş Tarihi: 09.11.2022, 10:20

    Ocak ayı yaklaşırken en çok merak edilenler arasında asgari ücretin ne kadar olacağı yer alıyor. Milyonlarca çalışan '2023'te asgari ücret ne kadar olacak?' araştırmasını sürdürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçiler, işverenler ve kamuoyunun 2023'teki asgari ücrete ilişkin beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlattı.Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, yeni asgari ücret için “7.500 - 8.500 TL” arası bir net rakam tahmininde bulundu.

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