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    Yeniasır TV Ekonomi Asgari ücrette beklenen rakam ne? Asgari ücret ne kadar olacak?

    Asgari ücrette beklenen rakam ne? Asgari ücret ne kadar olacak?

    Giriş Tarihi: 10.06.2023, 10:24

    Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren asgari ücrette yeni rakam için bekleyiş sürüyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak ara zammı görüşmek için 13 Haziran'da toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak. Peki asgari ücret ara zammı ne kadar olacak? Asgari ücrette beklenen rakam ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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