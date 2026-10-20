Yeniasır TV Gündem Bahçeli'den fon soruşturması mesajı: En güçlü yaptırımlar uygulanacak

Bahçeli'den fon soruşturması mesajı: En güçlü yaptırımlar uygulanacak

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/bahceliden-fon-sorusturmasi-mesaji-en-guclu-yaptirimlar-uygulanacak" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>