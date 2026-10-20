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Bahçeli'den fon soruşturması mesajı: En güçlü yaptırımlar uygulanacak
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MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli 'Fon soruşturmasına ilişkin gelişmelerden, Türkiye ekonomisinin istikrarını hedef alan bir kanunsuzlukla, piyasa bozucu işlem, manipülasyon, görevi kötüye kullanmak suretiyle organize bir şekilde harama el uzatıldığı anlaşılmaktadır. Milletimizi tasarrufuna göz dikenlere hukuk zemininde en güçlü yaptırımlar uygulanacaktır.' dedi.