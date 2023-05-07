  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekonomi Başkan Erdoğan'dan İstanbul'daki tarihi mitinginde asgari ücret, emekli ve memura ek zam müjdesi!

    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'daki tarihi mitinginde asgari ücret, emekli ve memura ek zam müjdesi!

    Giriş Tarihi: 07.05.2023, 18:24

    İstanbul'da yüzyılın mitinginde 1,7 milyon vatandaşa hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı. Salı günü kamu işçileri zammı için açıklamanın geleceğini bildiren Erdoğan, asgari ücret, emekli ve memur maaşları için düzenlemeler yapılacağını açıkladı. Erdoğan, "Seçimden sonra 7500 TL üzeri emekli maaşlarına düzenleme gelecek. Asgari ücretl 8 bin 500 liranın üzerine çıktı. Gelişmelere göre bunu tekrar gözden geçireceğiz. Sadece enflasyon değil refah payı da olacak. Kamu işçisinin zam oranını Salı Günü kamu oyuna açıklayacağım" dedi. Erdoğan, Temmuz'da memur maaşlarına enflasyon farkının yanında refah payı verileceğini müjdeledi.

    Togg İzmir’deki sahipleri için yola çıktı
    Togg İzmir'deki sahipleri için yola çıktı 29.4.2023 18:31:17
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    ’Yarısı Bizden’ kampanyasına büyük ilgi! İşte başvuru şartları...
    'Yarısı Bizden' kampanyasına büyük ilgi! İşte başvuru şartları...
    İzmir Şehir Hastanesi için geri sayım! Açılışa günler kaldı
    İzmir Şehir Hastanesi için geri sayım! Açılışa günler kaldı
    Togg yüklü TIR’lar yolda! İlk sevkiyat başladı: Teslim noktaları arasında İzmir de var
    Togg yüklü TIR'lar yolda! İlk sevkiyat başladı: Teslim noktaları arasında İzmir de var
    Gram altın rekor kırdı
    Gram altın rekor kırdı
    Emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete’de
    Emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de
    Tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı
    Tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı
    Enflasyon rakamları açıklandı
    Enflasyon rakamları açıklandı
    Elektrik ve doğalgaza indirim başlıyor
    Elektrik ve doğalgaza indirim başlıyor
    Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması 29.3.2023 14:15:21
    Çiftçilere tarımsal destek ödemesi başladı! 1,7 milyar TL hesaplarda
    Çiftçilere tarımsal destek ödemesi başladı! 1,7 milyar TL hesaplarda
    Bakan Bilgin’den flaş emekli maaşı ve bayram ikramiyesi açıklaması
    Bakan Bilgin'den flaş emekli maaşı ve bayram ikramiyesi açıklaması
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan resmi rakamı açıkladı! İstanbul’da mitinge katılanların sayısı 1 milyon 700 bin
    Başkan Erdoğan resmi rakamı açıkladı! İstanbul'da mitinge katılanların sayısı 1 milyon 700 bin
    Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs mesajı: Başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz
    Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz
    Başkan Erdoğan’dan Kayseri’de önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Kayseri'de önemli açıklamalar
    MHP lideri Devlet Bahçeli’den The Economist’e tepki
    MHP lideri Devlet Bahçeli'den The Economist’e tepki
    14 Mayıs mesajı: Yine zaferle çıkacağız
    14 Mayıs mesajı: Yine zaferle çıkacağız
    Kardeşlerim 89. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 89. bölüm fragmanı