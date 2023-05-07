Başkan Erdoğan'dan İstanbul'daki tarihi mitinginde asgari ücret, emekli ve memura ek zam müjdesi!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/ekonomi/baskan-erdogandan-istanbuldaki-tarihi-mitinginde-asgari-ucret-emekli-ve-memura-ek-zam-mujdesi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İstanbul'da yüzyılın mitinginde 1,7 milyon vatandaşa hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı. Salı günü kamu işçileri zammı için açıklamanın geleceğini bildiren Erdoğan, asgari ücret, emekli ve memur maaşları için düzenlemeler yapılacağını açıkladı. Erdoğan, "Seçimden sonra 7500 TL üzeri emekli maaşlarına düzenleme gelecek. Asgari ücretl 8 bin 500 liranın üzerine çıktı. Gelişmelere göre bunu tekrar gözden geçireceğiz. Sadece enflasyon değil refah payı da olacak. Kamu işçisinin zam oranını Salı Günü kamu oyuna açıklayacağım" dedi. Erdoğan, Temmuz'da memur maaşlarına enflasyon farkının yanında refah payı verileceğini müjdeledi.