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    Yeniasır TV Ekonomi Ben Bu Cihana Sığmazam 53. bölüm fragmanını izle

    Ben Bu Cihana Sığmazam 53. bölüm fragmanını izle

    Giriş Tarihi: 15.01.2024, 10:54

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen, Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı gibi oyuncuların rol aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Berfin'i hastanede nasıl öldürdüğünü anlatacaksın!" sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 53. bölüm fragmanı sizlerle...

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    Cezayir şüphelerinde haklı olduğunu öğrenir. Erman Barkan hayattadır. Ve intikamını almaya, Cezayir'i yok etmeye kararlıdır. Bunun için ilk planı Cezayir'in fabrikalarını kapatıp onu silah üretimi yapamaz hale getirerek güçsüzleştirmektir. Cezayir'in ise hedefinde Vedat vardır. Vedat'ı alıp Berfin'i öldürdüğünü itiraf ettirecektir. Cezayir bunlarla uğraşırken hiç beklemediği yerden darbe alır. Müfit artık onun düşmanıdır. Cezayir için en zoru devletinin onu gözden çıkardığını görmek olur. Ama elbette bunun altında kalmayacaktır. Diğer tarafta Suna'nın herkesten gizli Soysal'la evlenmeye kalkması eve bomba gibi düşer. Kızları yüzünden Leyla ve Cezayir büyük bir tartışma yaşar ve Cezayir evi terk eder.

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