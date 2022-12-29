Emeklilik borçlanma işlemleri e-Devlet'ten nasıl yapılır? | Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/ekonomi/emeklilik-borclanma-islemleri-e-devletten-nasil-yapilir-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), eksik gün için borçlanma başvurusu ve takibinin, e-Devlet'ten daha kolay ve hızlı yapılabildiğini bildirdi. Peki e-Devlet üzerinden emeklilik işlemleri nasıl yapılır? İşte detaylar...