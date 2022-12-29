İşte EYT REHBERİ! Kimleri kapsıyor? Şartları neler? | Video

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Başkan Erdoğan, dün akşam EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti. Düzenlemede SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacak şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından faydalanabilecek.Çalışmaya devam edenlere sigorta prim teşviki verilecek. İşverenlere destek için kredi imkanı sağlanacak. Peki EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? EYT'de hangi şartlar geçerli olacak? Prim günü eksik olan ne yapacak?​ EYT düzenlemesinin ayrıntılarını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de anlattı.