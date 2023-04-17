İzmir Şehir Hastanesi için geri sayım! Açılışa günler kaldı | Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/ekonomi/izmir-sehir-hastanesi-icin-geri-sayim-acilisa-gunler-kaldi-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ege'nin en büyük şehir hastanesi olacak olan İzmir Şehir Hastanesi'nin açılışına günler kaldı. 2 bin 60 yatak kapasitesine sahip olan şehir hastanesinin 29 Nisan tarihinde açılması bekleniyor. İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Projesi; 715 yataklı genel hastane, 424 yataklı kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi, 380 yataklı kardiyovasküler cerrahi hastanesi, 141 yataklı onkoloji hastanesi, 300 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ve 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi ile hastane kampüsünü destekleyecek çeşitli fonksiyonları kapsıyor. Detayları A Haber'den Tayfun Er aktardı.