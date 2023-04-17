  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekonomi İzmir Şehir Hastanesi için geri sayım! Açılışa günler kaldı | Video

    İzmir Şehir Hastanesi için geri sayım! Açılışa günler kaldı | Video

    Giriş Tarihi: 17.04.2023, 16:13

    Ege'nin en büyük şehir hastanesi olacak olan İzmir Şehir Hastanesi'nin açılışına günler kaldı. 2 bin 60 yatak kapasitesine sahip olan şehir hastanesinin 29 Nisan tarihinde açılması bekleniyor. İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Projesi; 715 yataklı genel hastane, 424 yataklı kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi, 380 yataklı kardiyovasküler cerrahi hastanesi, 141 yataklı onkoloji hastanesi, 300 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ve 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi ile hastane kampüsünü destekleyecek çeşitli fonksiyonları kapsıyor. Detayları A Haber'den Tayfun Er aktardı.

    Togg yüklü TIR’lar yolda! İlk sevkiyat başladı: Teslim noktaları arasında İzmir de var
    Togg yüklü TIR'lar yolda! İlk sevkiyat başladı: Teslim noktaları arasında İzmir de var
    Gram altın rekor kırdı
    Gram altın rekor kırdı
    Emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete’de
    Emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de
    Tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı
    Tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı
    Enflasyon rakamları açıklandı
    Enflasyon rakamları açıklandı
    Elektrik ve doğalgaza indirim başlıyor
    Elektrik ve doğalgaza indirim başlıyor
    Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması 29.3.2023 14:15:21
    Çiftçilere tarımsal destek ödemesi başladı! 1,7 milyar TL hesaplarda
    Çiftçilere tarımsal destek ödemesi başladı! 1,7 milyar TL hesaplarda
    Bakan Bilgin’den flaş emekli maaşı ve bayram ikramiyesi açıklaması
    Bakan Bilgin'den flaş emekli maaşı ve bayram ikramiyesi açıklaması
    Kentsel dönüşüme yeni destek paketi
    Kentsel dönüşüme yeni destek paketi
    Yerli otomobil Togg’un fiyatı belli oldu! İşte yerli otomobilin özellikleri ve satış tarihi...
    Yerli otomobil Togg'un fiyatı belli oldu! İşte yerli otomobilin özellikleri ve satış tarihi...
    Son dakika: EYT düzenlemesi Meclis’te! Detaylar belli oldu | Video
    Son dakika: EYT düzenlemesi Meclis'te! Detaylar belli oldu | Video
    Bilecik’te 109 tonluk rezerv bugün açıldı! Başkan Erdoğan’dan açılış töreninde önemli açıklamalar
    Bilecik'te 109 tonluk rezerv bugün açıldı! Başkan Erdoğan'dan açılış töreninde önemli açıklamalar
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    EN YENİ VİDEOLAR

    İstanbul Finans Merkezi açıldı! Başkan Erdoğan’dan tören önemli açıklamalar
    İstanbul Finans Merkezi açıldı! Başkan Erdoğan'dan tören önemli açıklamalar
    Ben Bu Cihana Sığmazam 27. bölüm 2. fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 27. bölüm 2. fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 27. bölüm fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 27. bölüm fragmanı
    Muğla’da faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü alev alev yandı
    Muğla'da faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü alev alev yandı
    Başkan Erdoğan’dan 7’li koalisyona tepki: Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor
    Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona tepki: Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor
    Çanakkale’de faciadan dönüldü! Seyir halinde alev topuna döndü
    Çanakkale'de faciadan dönüldü! Seyir halinde alev topuna döndü