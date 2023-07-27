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    Yeniasır TV Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'dan faiz ve enflasyon açıklaması

    Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'dan faiz ve enflasyon açıklaması

    Giriş Tarihi: 27.07.2023, 12:02

    Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Enflasyon Raporu 2023-III" sunumunu gerçekleştirdi. Erkan, "Enflasyonu düşürmek için parasal sıkılaştırma dönemine başladık, gerektiği zaman, gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendireceğiz. Fiyat istikrarı doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz" dedi. Erkan 2023 yıl sonu enflasyon tahminlerini paylaştı.

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    Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu Hafize Gaye Erkan başkanlığında Ankara'da açıkladı. Erkan, parasal sıkılaştırmanın önümüzdeki dönemde güçlendirileceğini söyledi. Enflasyonda iyileşmenin 2024'ün ikinci çeyreği itibarıyla hissedileceğini belirten Erkan, "2025 yılı sonrasını ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz." dedi. Erkan, 2023 yılı enflasyon tahmininin yüzde 58'e yükseltildiğini açıkladı. 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 33, 2025 enflasyon tahmini ise yüzde 15 oldu. Erkan, daha yüksek tutarlı banknot basılmasının gündemde olmadığını ifade etti.

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