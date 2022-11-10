Son dakika... EYT'de yürürlük tarihi netleşti!

EYT'de yürürlük tarihi netleşti! EYT'nin 15 Ocak 2023 itirbari ile yürürlüğe girmesi planlanıyor.

EYT'LİLERİ NELER BEKLİYOR?

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile emeklilik için aranan sigortalılık süresi erkek için 25, kadın için 20 yıl ve 5000 gün prim ödeme şeklinde belirlenmişti. Bu hususların yanına kadın için 58, erkek için 60 yaş şartı konulması gündeme getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara uyumu da kademeli olarak sağlandı. Emekli olmak için sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının birlikte sağlanması zorunlu hale getirilmiş oldu.