Togg İzmir'deki sahipleri için yola çıktı

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Türkiye'nin milli gururu yerli otomobil Togg, ilk kullanıcılarına ulaştırılmak üzere yola çıktı. Togg'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcılarımızın evlerine akıllı cihazlarını teslim edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.