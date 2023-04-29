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    Yeniasır TV Ekonomi Togg İzmir'deki sahipleri için yola çıktı

    Togg İzmir'deki sahipleri için yola çıktı

    Giriş Tarihi: 29.04.2023, 12:56

    Türkiye'nin milli gururu yerli otomobil Togg, ilk kullanıcılarına ulaştırılmak üzere yola çıktı. Togg'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcılarımızın evlerine akıllı cihazlarını teslim edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

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    Türkiye'nin yerli otomobili olan Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, 7 ilde sipariş hakkı kazanan kullanıcılara ulaştırılmak için yola çıktı.

    Togg'un resmi Twitter hesabından, T10X'lerin teslimatına ilişkin bir video paylaşıldı.

    Akıllı cihazların müşterilere ulaşmak üzere sevkiyatının yapıldığı görülen paylaşımda, "Kula Elazığ'a, Anadolu Adana'ya doğru yola çıktı. Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcılarımızın evlerine akıllı cihazlarını teslim edeceğiz." ifadelerine yer verildi. Paylaşımda, akıllı cihazların ilk kullanıcılar için evlerine teslim edileceğinin bildirilmesi dikkati çekti.

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