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    Aldatmak 52. bölüm fragmanını izle

    Giriş Tarihi: 03.01.2024, 15:07

    Perşembe akşamının vazgeçilmezi haline gelen Aldatmak'ın 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, "O aile gibi değiliz!" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak'ın 52. bölüm fragmanı sizlerle...

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Kahraman'ın yetişmesiyle son anda kurtulan Oylum, Kahraman'a gittikçe daha sıkı tutunur. Behram'ın durumu Mualla'yı büyük yalanlara sürükler. Yaptıklarının ciddiyetini anlayan Selin duyduğu pişmanlığı ifade etmeye çalışır. Ancak hareketlerinin sonuçları bazıları için affedilemeyecek kadar ağır olmuştur. Gelini hatalarını anlamış olsa da Oltan bu sefer de oğlundan dolayı rahat bir nefes alamaz. Oylum'u kazanmak için Diclelilere karşı büyük bir hamle yapan Tolga gücünü kanıtlamaya çalışır ancak bu hareketinin beklenmedik sonuçları olacaktır. Korkunç harcamalarını daha fazla saklayamayan İpek, babasıyla dürüst bir yüzleşme yaşar. Sezai kızının ihtiyaç duyduğu asıl yardımı anlar. Bu sırada işini geliştirmeye kararlı olan Yeşim beklenmedik biriyle ortaklık kurar. Tarık ise etrafındakilerin hayatlarına verdiği zararın sonuçlarıyla yüzleşecektir…

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