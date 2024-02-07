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    Yeniasır TV Ekran Aldatmak 57. yeni bölüm fragmanı izle

    Aldatmak 57. yeni bölüm fragmanı izle

    Atv ekranlarında Perşembe akşamları izleyici ile buluşan Aldatmak dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde Oylum ve Kahraman yeni hayatlarının tadını çıkarırken Kaşifoğlu çifti zor günler geçirir. Selin'in iyiliği için güçlü durmak zorunda olan Tolga, Serra'nın planladıklarından habersizdir. Sezai'nin Güzide'yi içinde bulunduğu tehlikeye karşı uyarmak yerine kızını korumayı tercih etmesi Güzide'yi zor bir seçim yapmaya sürükler. Hem İpek'i hem de Güzide'yi hayatında tutmaya çalışan Sezai ikisini de kaybetmek üzeredir.Yeşim ve Ümit'i kurtarabilecek bulgulara sahip yeni bir yüz belirir. Herkesin geleceğini etkileyecek davada beklenmedik bir gelişme yaşanacaktır. Tarık, Yeşim'in elindeki kozu yok etmek için bulduğu fırsatı kaçırmaz. Tarık'ın planlarından habersiz olan Yeşim kocasına karşı gücünü kaybetmeye başlayacaktır. İşte Aldatmak yeni bölüm fragmanı...

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