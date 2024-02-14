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    Yeniasır TV Ekran Aldatmak 58. yeni bölüm fragmanı izle | Video

    Aldatmak 58. yeni bölüm fragmanı izle | Video

    Atv'nin perşembe akşamlarına damgasını vuran dizisi Aldatmak'ın heyecan dolu yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu bölümünde Sezai'nin verdiği hayat mücadelesi Güzide ve İpek'i çarpıcı bir yüzleşmeye sürükler. Güzel haberler alan Ümit ve Yeşim işlerinde büyük bir sıçrama yaşarlar. Tarık'a karşı kozunu kaybeden Yeşim, kocası üzerindeki üstünlüğünü korumak için yeni yollara başvurur. İşte Aldatmak'ın 58. yeni bölüm 2. fragmanı

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Vicdanıyla mücadele eden Tolga, Selin'in durumunun ciddiyetiyle bir kez daha yüzleşir. Bu sırada hayatına giren eski bir arkadaş ona beklenmedik bir sürpriz yapacaktır. Oylum ise, Kahraman ile huzuru yakalamışken Tolga'dan uzak durmak için elinden geleni yapar.

    Güzide oğlunu bulmak için yeniden cesaretlenir. Ancak geçmişi deşen tek kişi o değildir. Dicleli ailesinin sırları beklenmedik bir isimle kesişecektir…

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