 SON DAKİKA
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Ekran Aldatmak 59. yeni bölüm fragmanı | Video

Aldatmak 59. yeni bölüm fragmanı | Video

Atv ekranlarında perşembe akşamları izleyicisi ile buluşan Aldatmak dizisinin merakla beklenen yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Dizide bu hafta vurulan arkadaşlarını hastaneye götüren Tolga ve Oylum'un aynı ortamda bulundukları ortaya çıkınca; Kahraman kıskanç yüzünü gösterir. Bu sırada geçmişi karanlıkta tutmaya çalışan Mualla, Zennure ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Güzide oğlunu bulmak için yeni bir adım atarken, Tarık da Eşmeli'ye yaptığı yolculukta ona eşlik eder. Selin'in tedavisinde ilerleme kaydedilirken Serra'nın hamlesiyle Kaşifoğlu ailesinin kaderi değişecektir. İpek ile birlikteliğini gözler önüne seren Oltan ise beklenmedik biri tarafından uyarılır. İşte Adatmak yeni bölümde yaşanacaklar...

Safir 26. bölüm final fragmanı
Safir 26. bölüm final fragmanı
Kuruluş Osman 149. yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 149. yeni bölüm fragmanı
Kardeşlerim 118. yeni bölüm fragmanı
Kardeşlerim 118. yeni bölüm fragmanı
Kardeşlerim 117. yeni bölüm fragmanı izle | Video
Kardeşlerim 117. yeni bölüm fragmanı izle | Video
Aldatmak 58. yeni bölüm fragmanı
Aldatmak 58. yeni bölüm fragmanı 14.2.2024 13:55:34
Aldatmak 57. yeni bölüm fragmanı izle
Aldatmak 57. yeni bölüm fragmanı izle
Kuruluş Osman 146. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 146. bölüm fragmanı
Safir 22. bölüm fragmanı
Safir 22. bölüm fragmanı
Ben Bu Cihana Sığmazam 55. bölüm fragmanı
Ben Bu Cihana Sığmazam 55. bölüm fragmanı
Safir 22. bölüm fragmanı
Safir 22. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 114. bölüm 2. fragmanı
Kardeşlerim 114. bölüm 2. fragmanı
Kardeşlerim 114. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 114. bölüm fragmanı
Ateş Kuşları 40. bölüm 2. fragmanı
Ateş Kuşları 40. bölüm 2. fragmanı
VİDEO DEVAM EDİYOR

EN YENİ VİDEOLAR

Denizli’deki maçta yürekler ağza geldi! Çarpışınca bilincini kaybedip yere yığıldı
Denizli'deki maçta yürekler ağza geldi! Çarpışınca bilincini kaybedip yere yığıldı
Milli muharip uçak KAAN, gökyüzüyle buluştu
Milli muharip uçak KAAN, gökyüzüyle buluştu
Milli Muharip uçak ’Kaan’ ilk uçuşunu yaptı
Milli Muharip uçak 'Kaan' ilk uçuşunu yaptı
Safir 26. bölüm final fragmanı
Safir 26. bölüm final fragmanı
İzmir Şehir Hastanesi’nde ilk! Bakan Koca duyurdu
İzmir Şehir Hastanesi'nde ilk! Bakan Koca duyurdu
Başkan Erdoğan’dan Danıştay’ın FETÖ kararına tepki: Yüksek yargıdaki ihtilafı gidereceğiz
Başkan Erdoğan'dan Danıştay’ın FETÖ kararına tepki: Yüksek yargıdaki ihtilafı gidereceğiz