Aldatmak 59. yeni bölüm fragmanı | Video

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Atv ekranlarında perşembe akşamları izleyicisi ile buluşan Aldatmak dizisinin merakla beklenen yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Dizide bu hafta vurulan arkadaşlarını hastaneye götüren Tolga ve Oylum'un aynı ortamda bulundukları ortaya çıkınca; Kahraman kıskanç yüzünü gösterir. Bu sırada geçmişi karanlıkta tutmaya çalışan Mualla, Zennure ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Güzide oğlunu bulmak için yeni bir adım atarken, Tarık da Eşmeli'ye yaptığı yolculukta ona eşlik eder. Selin'in tedavisinde ilerleme kaydedilirken Serra'nın hamlesiyle Kaşifoğlu ailesinin kaderi değişecektir. İpek ile birlikteliğini gözler önüne seren Oltan ise beklenmedik biri tarafından uyarılır. İşte Adatmak yeni bölümde yaşanacaklar...