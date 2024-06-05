Aldatmak final bölümü fragmanı izle | Video

Oltan, Can'ı ilk defa torunu olarak sever. Duygusal bir yüzleşmenin ardından Oylum'un sırrını saklamayı kabul etse de gerçekler eninde sonunda ortaya çıkacaktır.

Geçmişte işlediği suçlarla yüzleşen Yeşim, zor günlerden geçer. Güzide'yle arasındaki buzları eritse de içindeki vicdan azabını söndüremeyince büyük bir kararın eşiğine gelir.

İpek'in akli dengesi git gide çökünce şaşırtıcı bir hamlede bulunur. Azra'dan beklenmedik bir ziyaret, Sezai'yi hayatının en zor kararını vermeye sürükler. Sezai kızının dönüşü olmayan bir yolda olduğunu görünce, bir baba olarak yaptığı hatalarla yüzleşir.