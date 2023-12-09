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    Yeniasır TV Ekran Altın Kafes 2. bölüm fragmanı izle | Video

    Altın Kafes 2. bölüm fragmanı izle | Video

    Giriş Tarihi: 09.12.2023, 10:44

    Atv ekranlarında fırtınalar estirecek olan Altın Kafes'in merakla beklenen 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin merak uyandıran fragmanında Onur birden önüne atlayan kadına arabasıyla çarpınca darmadağın olur. Ahu'nun söylediği yalanlar Onur, Zeynep, Serhat ve Ahu'nun hayatını tamamen değiştirecektir. Serhat, hayatının tehlikeye gireceği bir yola girer. Zeynep kendini bir yalanın içinde bulur. Onur kendi ve geçmişiyle yüzleşirken; Ahu söylediği yalanların ortaya çıkmaması için Kenan ile tehlikeli bir oyuna girer. Tüm olayların ortasında kalan Nalan kilit bir öneme sahip olacak, kurulan tüm planları alt üst edecektir. İşte Altın Kafes 2. bölüm fragmanı...

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