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    Ateş Kuşları 38. bölüm fragmanını izle

    Giriş Tarihi: 11.01.2024, 13:52

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Ateş Kuşları'nı 38. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Biz senin evini kiralamak istiyoruz." sözleri damga vurdu. İşte Ateş Kuşları'nın 38. bölüm fragmanı sizlerle...

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Her şeylerini kaybeden Ateş Kuşları için hayatlarında yeni bir dönem başlamıştır. Artık başlarını sokacak bir evleri dahi yoktur. Yaşadıklarıyla daha da sarsılan Gülayşe bir kere daha ayağa kalkabilecek midir? Gülayşe'ye destek olmaya çalışan Barbaros ise uzun zamandır kaçtığı bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Öte yandan tüm bu olanları, hayatlarının en mutlu günlerini yaşayan Ali ve Mercan'dan nasıl saklayacaklardır? Hayata yeniden tutunmak için adım attıkları yerde, onları hangi büyük sınavlar beklemektedir?

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