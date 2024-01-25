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    Ateş Kuşları 40. bölüm fragmanını izle

    Giriş Tarihi: 25.01.2024, 12:09

    Bozdağ Film imzalı, İlayda Alişan, Hande Soral ve Görkem Sevindik'in rol aldığı, cuma akşamlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, ‘’Evden çıkacaksınız!’’ sözleri damga vurdu. İşte Ateş Kuşları'nın 40. bölüm fragmanı sizlerle...

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Mahallede yeni bir düzen kurmaya çalışan Ateş Kuşları'nın hayatı, Kara'nın bulaştığı bela yüzünden daha da çıkmaza girecek. Yaşanan tatsız olayları unutturmak adına mahalleliye dostça el uzatacaklar fakat Seyfi de boş durmayacak. Ateş Kuşları'na fırsat vererek hata ettiğini düşünen Çelik, ipleri koparacak ama bu yaptığıyla Hacer'i karşısında bulacak. Ateş Kuşları'nın yeni mahallelerindeki imtihan dolu mücadelelerine bir yenisi daha eklenecek; Gülayşe, Barbar'la yeni hayatları arasında seçim yapmak zorunda kalacak.

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