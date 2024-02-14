Ateş Kuşları 43. yeni bölüm fragmanı izle | Video

ATEŞ KUŞLARI 42. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Barbar'ın Çelik'e verdiği söz yüzünden Gülayşe ve Barbar ikilisi arasında gerilen ipler kopma noktasındadır. İki tarafı da bekleyen sürprizler ve zorlukların yanı sıra, Sare'yle yeni bir hayat kurmak için Ankara'ya gitmek üzere olan Zıpkın herkesin yüreğini dağlar. Bu ayrılık her iki taraf için de hiç kolay olmayacaktır. Zıpkın ayrılık acısıyla ve aklındaki soru işaretleriyle kara kara düşünmektedir ve onun tarafında da durumlar sürpriz şekilde karışır. Reyhan'a evlenme teklifi eden Kara yüzünden ortalık hallaç pamuğu gibi karışmıştır. Ateş Kuşları yaşadıkları şoku atlamadan, yepyeni bir serüvenin içinde bulur kendini. Evin kadınları zoraki bir koşturmacaya kapılırken, erkekler de Çelik önderliğinde denize açılıp balık tutmakla ve eve para getirmekle meşgul olur.