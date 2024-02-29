 SON DAKİKA
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Ekran Ateş Kuşları 45. yeni bölüm fragmanı izle | Video

Ateş Kuşları 45. yeni bölüm fragmanı izle | Video

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Ateş Kuşları'nın yayınlanan yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Ali ve Barbar’ın arasındaki buzlar eriyor derken gerginliği tırmandıran ne olacak? Mercan ve Gülayşe, Ali’ye destek olmak için onun arkasından ne işler karıştıracak? İşte Ateş Kuşları yeni bölümde yaşanacaklar...

Kardeşlerim 118. yeni bölüm fragmanı izle
Kardeşlerim 118. yeni bölüm fragmanı izle
Kuruluş Osman 150. yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 150. yeni bölüm fragmanı
Aldatmak 59. yeni bölüm fragmanı
Aldatmak 59. yeni bölüm fragmanı
Safir 26. bölüm final fragmanı
Safir 26. bölüm final fragmanı
Kuruluş Osman 149. yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 149. yeni bölüm fragmanı
Kardeşlerim 118. yeni bölüm fragmanı
Kardeşlerim 118. yeni bölüm fragmanı
Kardeşlerim 117. yeni bölüm fragmanı izle | Video
Kardeşlerim 117. yeni bölüm fragmanı izle | Video
Aldatmak 58. yeni bölüm fragmanı
Aldatmak 58. yeni bölüm fragmanı 14.2.2024 13:55:34
Aldatmak 57. yeni bölüm fragmanı izle
Aldatmak 57. yeni bölüm fragmanı izle
Kuruluş Osman 146. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 146. bölüm fragmanı
Safir 22. bölüm fragmanı
Safir 22. bölüm fragmanı
Ben Bu Cihana Sığmazam 55. bölüm fragmanı
Ben Bu Cihana Sığmazam 55. bölüm fragmanı
Safir 22. bölüm fragmanı
Safir 22. bölüm fragmanı
VİDEO DEVAM EDİYOR

Barbar ve Gülayşe balayında, dertlerden uzakta geçirdikleri rüya gibi tatilin ardından mahalleye ve hayatın gerçekliğine döner. Bir tarafta Ateş Kuşları'nın sırtına çöken büyük borçlar, diğer tarafta Sultan meselesi… Cemal'in takibiyle Sultan'a dair bazı gerçeklere vakıf olan Barbar'ı zor günler beklemektedir. Öyle ki Sultan meselesi Barbar ve Ali arasında büyük bir yıkıma sebep olacak, Ateş Kuşları arasında soğuk rüzgarlar estirecektir. Mercan, Gülayşe ve tüm ev ahalisini arada bırakacak bu dargınlık ne zaman son bulacak?

Sultan'ın yalanlarıyla geçmişe dair şüpheler duymaya başlayan Barbar, kapanmış dosyaları tekrar aralayacak. Tam evdeki huzursuzluk bitiyor, Ali ve Barbar'ın arasındaki buzlar eriyor derken gerginliği tırmandıran ne olacak? Öte taraftan Ali kapatılamayan borçların acizliğiyle kendisini çaresiz ve köşeye sıkışmış bir durumda bulacak. Mercan ve Gülayşe, bu sıkıntısında Ali'ye destek olmak için onun arkasından ne işler karıştıracak? Torununa kavuşan Çelik'in ve yaşananlara tereddütle yaklaşan Zıpkın'ın cephesinde sular ne zaman durulacak?

EN YENİ VİDEOLAR

İzmir’de facia! İki tırın arasında kalan araç kağıt gibi ezildi
İzmir'de facia! İki tırın arasında kalan araç kağıt gibi ezildi
Manisa’da fabrika bahçesinde yangın!
Manisa'da fabrika bahçesinde yangın!
Çanakkale’de masalsı görüntü! Sisler arasında kayboldu
Çanakkale'de masalsı görüntü! Sisler arasında kayboldu
Başkan Erdoğan, Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi’ne video mesaj gönderdi
Başkan Erdoğan, Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
Başkan Erdoğan’dan Kütahya’da fabrika açılış töreninde önemli mesajlar
Başkan Erdoğan'dan Kütahya'da fabrika açılış töreninde önemli mesajlar
Başkan Erdoğan’dan Kütahya’da emeklilere mesaj: Maaşlar arzu ettiğimiz seviyeye çıkacak
Başkan Erdoğan'dan Kütahya'da emeklilere mesaj: Maaşlar arzu ettiğimiz seviyeye çıkacak