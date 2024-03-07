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Yeniasır TV Ekran Ateş Kuşları 46. yeni bölüm fragmanı izle | Video

Ateş Kuşları 46. yeni bölüm fragmanı izle | Video

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden olan Ateş Kuşları'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde Sultan'ın sakladığı sırrı ortaya çıkaran, Ateş Kuşları'na Çatal'ın katilinin Sultan olduğunu haykıran Barbar'ı büyük bir yol ayrımı beklemektedir. Sultan'ın akıbeti, ailesi ve mesleği arasında sıkışan Barbar'ın elindedir artık… Ateş Kuşları, verdiği kararı vicdanına sığdıramayan Barbar'ı yolundan döndürebilecek midir? Zıpkın, Çelik'i dolandıran sahte torunun gerçek yüzünü ortaya çıkarayım derken nasıl bir belaya bulaşacaktır? Zorlu ve imtihan dolu zamanlar geçiren Ateş Kuşları'nı geçmişte derinden yaralayan bir tehdit, hayatlarına tekrar girmek üzeredir. Ateş Kuşları bu tehditle ne zaman ve nasıl yüzleşecektir? Ateş Kuşları'nın evinde neler döndüğünü anlamak için hafiyeliğe soyunan Seyfi gerçeklere vakıf olabilecek midir? İşte Ateş Kuşları yeni bölümde yaşanacaklar...

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