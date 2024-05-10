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Yeniasır TV Ekran Ateş Kuşları - Final Fragmanı izle | Video

Ateş Kuşları - Final Fragmanı izle | Video

Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, final bölümü ile bu akşam izleyicileri ile buluşuyor. Dizinin final bölümünde Sultan ve Yonca ölümle yüz yüzeyken Ali'nin müdahalesi işleri daha da zora sokmuştur, ateş çemberinden nasıl çıkacaklardır? Çocuk sahibi olma yolunda en büyük adımı atacak olan Gülayşe ve Barbar'ın heyecanlı bekleyişinin neticesi ne olacaktır? Annesinin kim olduğunu öğrenen Kara'yı nasıl bir zorluk beklemektedir? Ateş Kuşları, Ayça'nın köfteci dükkânına dair yaptığı sürpriz girişim karşısında şok olur; yeni bir sınavla karşı karşıyalardır. İşte Ateş Kuşları final bölümünde yaşanacaklar...

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