yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Ekran

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Gece Masalı'nda planlar altüst oluyor! | VİDEO

ATV dizisi 'Bir Gece Masalı heyecan dolu altıncı bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" altıncı bölümüyle bu akşam 20.00'de atv izleyicisiyle buluşacak.

Karadut 3. bölüm fragmanı izle
Karadut 3. bölüm fragmanı izle
Kör Nokta’da Aslım kayıp telefonun peşinde!
Kör Nokta'da Aslım kayıp telefonun peşinde!
Kuruluş Osman yeni sezonuyla yarın akşam başlıyor!
Kuruluş Osman yeni sezonuyla yarın akşam başlıyor!
Bir Gece Masalı 5. bölüm fragmanı
Bir Gece Masalı 5. bölüm fragmanı 30.09.2024 13:07:10
Karadut 2. bölüm fragmanı
Karadut 2. bölüm fragmanı
Manisa’da imama tabureli saldırı! O anlar kamerada | Video
Manisa'da imama tabureli saldırı! O anlar kamerada | Video
Kör Nokta ikinci bölümüyle cumartesi 20.00’de ATV’de
Kör Nokta ikinci bölümüyle cumartesi 20.00'de ATV'de
Kör Nokta ikinci bölümüyle cumartesi akşamı ATV’de | Video
Kör Nokta ikinci bölümüyle cumartesi akşamı ATV'de | Video
Kuruluş Osman 165. bölüm tanıtımı yayınlandı | VİDEO
Kuruluş Osman 165. bölüm tanıtımı yayınlandı | VİDEO
Bir Gece Masalı 4. yeni bölüm fragmanı
Bir Gece Masalı 4. yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman’ın yeni sezonundan ilk tanıtım! Zirvenin sahibi geri dönüyor
Kuruluş Osman'ın yeni sezonundan ilk tanıtım! Zirvenin sahibi geri dönüyor
Karadut ilk bölümüyle Pazartesi Atv’de
Karadut ilk bölümüyle Pazartesi Atv'de 21.09.2024 15:54:43
Bir Gece Masalı 3. bölüm fragmanı izle
Bir Gece Masalı 3. bölüm fragmanı izle
Kör Nokta Cumartesi Atv’de başlıyor! İşte ilk bölüm fragmanı | Video
Kör Nokta Cumartesi Atv'de başlıyor! İşte ilk bölüm fragmanı | Video
VİDEO DEVAM EDİYOR

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı ATV'nin dizisi Bir Gece Masalı her Salı Akşamı 20:00'de izleyicisiyle buluşmaya devam ederken bu akşam da heyecan dolu yeni bölümüyle izleyenleri ekrana kilitleyecek.

6.Bölüm Özeti:

"Gelişim davetsizdi. Gidişim de elvedasız olsun istedim. Şems-i Tebrizi."

Çevirdikleri işlerle Mahir'i eve dönmeye ikna eden Afet ve Asaf, aslında daha büyük bir planın içindedir.

Ancak Sıla'nın herkesin içinde Mahir'le evlenmek istemediğini söylemesi herkesin planları alt üst eder. Canfeza'nın Mahir'den Sıla'yı kaçırıp göndermesini istemesi ile üçlü arasında bir ittifak kurulur.

Mahir ve Canfeza herkese rağmen yan yana dururken Selim'in köşke yaptığı gece baskını Afet ve Asaf'ı planlarını uygulamakta acele etmek zorunda bırakır.

EN YENİ VİDEOLAR
Bahçeli: DEM’e uzattığım el ’Türkiye partisi olun teklifidir
Bahçeli: DEM'e uzattığım el 'Türkiye partisi olun" teklifidir
Timur Cihantimur’un kazadan sonraki ses kayıtları ortaya çıktı! |VİDEO
Timur Cihantimur'un kazadan sonraki ses kayıtları ortaya çıktı! |VİDEO
İzmir’de kazaya davetiye çıkaran görüntü! Trafik magandası diziyle makas attı
İzmir'de kazaya davetiye çıkaran görüntü! Trafik magandası diziyle makas attı
Karadut 3. bölüm fragmanı izle
Karadut 3. bölüm fragmanı izle
İzmir’de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor | VİDEO
İzmir'de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor | VİDEO
Düğünlerde havaya ateş açan 14 maganda yakalandı
Düğünlerde havaya ateş açan 14 maganda yakalandı