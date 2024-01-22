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    Ben Bu Cihana Sığmazam 54. bölüm fragmanını izle

    Giriş Tarihi: 22.01.2024, 11:08

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen, Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı'nın rol aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Karar devletin kararıysa yalnız silah işini değil, kendi silahımı da bırakırım!" sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 54. bölüm fragmanı sizlerle...

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    Aldatmak 54. bölüm 2. fragmanı
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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Fabrikaları Müfit tarafından kapatılan Cezayir, bunun bizzat devlet tarafından mı yapıldığını, yoksa Müfit'in ona olan husumetinden mi kaynaklandığını merak etmektedir. Meseleyi araştırması için Atakan'la konuşur. Atakan Ankara'ya giderek üstleriyle toplantı yapar ve fabrikaların yeniden açılmasını sağlar. Ancak bir şartları vardır; Dayılar masası yeniden kurulacak ve Cezayir'le Gardaşov da o masada olacaklardır. Müfit masayı kurar ve göstermelik bir oylamayla liderliğine Sandıkçıoğlu'nu getirir.

    Öte yandan Emina Tazıyev, Onbeşli'den ayrılır. Onbeşli bu ani ayrılıktan şüphelenerek Emina'yı takip eder ve yıllardan beri aradığı Radovan'ın Musa Tazıyev olduğunu öğrenir. Artık intikam vakti gelmiştir.

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