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    Ben Bu Cihana Sığmazam 55. bölüm fragmanını izle

    Giriş Tarihi: 29.01.2024, 10:28

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Alacağın son nefes benim elimden olacak!" sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 55. bölüm fragmanı sizlerle...

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    Aldatmak 54. bölüm 2. fragmanı
    Aldatmak 54. bölüm fragmanı
    Aldatmak 54. bölüm fragmanı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Cezayir ve Atakan, Onbeşli'nin intikamını almak için Koslu'yla Tazıyev'in peşine düşerler. Atakan, Koslu'nun kaldığı binaya bir ekip gönderir fakat Koslu kaçmayı başararak Erman'dan yardım ister. Erman onu saklamayı kabul eder. Çünkü Cezayir'i hayatından tamamen çıkaracak bir planın peşindedir.

    Öte yandan Atakan kendisine bağlı bir ekiple Erman'ın evine giderek Tazıyev'i Bosna Savaşı'ndaki suçları nedeniyle tutuklar. Amacı onu mahkemede yargılatmaktır. Cezayir bunu pek doğru bulmasa da kabul etmek zorunda kalır. O sırada Vedat, Erman'ın bile haberi olmadığı başka bir plan peşindedir; Leyla'yı uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle cezaevine yollayacaktır.

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