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Ben Bu Cihana Sığmazam 59. yeni bölüm fragmanı izle | Video

Salı akşamları Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünden heyecan yaratan fragmanı "Ya siz Leyla'yı dışarı çıkarırsınız ya da ben bildiğim yoldan çıkarırım!" başlığı ile yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde Leyla'yı cezaevinden kurtaracak şahit sürpriz bir şekilde devre dışı kalır. Cezaevine tekrar gönderilen Leyla'nın hayatı tehlikededir. Cezayir, hamile olduğunu öğrendiği karısı ve çocuğunu kurtarmak için harekete geçer. Kendisine ve ailesine saldıran düşmanları cezalandırmaya karar verir. Cezayir, her şeyin arkasında olduğunu düşündüğü Erman'dan intikam alma yemini eder ve Cancal Ağa'yı aramaya başlar. Erman ise masanın yeni üyesi Behçet'i kullanarak ona büyük bir sürpriz hazırlar. Cezayir planının ilk hamlesini yaptığında yaklaşan büyük savaşın da fitilini ateşlemiş olacaktır. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde yaşanacaklar...

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