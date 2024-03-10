Ben Bu Cihana Sığmazam 60. yeni bölüm fragmanı izle | Video

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Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu hafta ekranlara gelecek olan bölümünde heyecan yine dorukta. Dizinin bir önceki bölümünde Leyla'yı cezaevinden kurtaracak şahit sürpriz bir şekilde devre dışı kalır. Cezaevine tekrar gönderilen Leyla'nın hayatı tehlikededir. Cezayir, hamile olduğunu öğrendiği karısı ve çocuğunu kurtarmak için harekete geçer. Kendisine ve ailesine saldıran düşmanları cezalandırmaya karar verir. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı...