Ben Bu Cihana Sığmazam 60. yeni bölüm fragmanı izle | Video

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Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Dizinin bu akşam ekranlara gelecek olan bölümünde Cezayir, Leyla'nın masumiyetini ispat etmek ister. Müfit, Leyla konusunda yardım etmeyeceğini söyleyince şüpheleri üzerine çeker. Müfit'in oğlu Soysal'ın annesiyle birlikte Amerika'da CIA korumasında olduğunu öğrenen Cezayir, bunun arkasında da Erman'ın olduğunu anlar. Erman ise, piyonlarını öne sürerek Cezayir'i oyalarken, büyük hamlesinin hazırlığına başlamıştır. Behçet yaşadığı acı kaybın sorumlusu olarak gördüğü Cezayir'in karşısına çıkarak intikamını alacağını söyler. Adım adım yükselen savaşta iki taraf da zarar görür. Bu sırada esas düşmanını unutmayan Cezayir'in sürpriz hamlesi Erman'ın planlarını alt üst edecek ve onu yaptıklarıyla sınanacağı büyük bir imtihanın ortasında bırakacaktır. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı...