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Yeniasır TV Ekran Ben Bu Cihana Sığmazam 61. yeni bölüm fragmanı izle | Video

Ben Bu Cihana Sığmazam 61. yeni bölüm fragmanı izle | Video

Salı akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde Cezayir, Erman'ın oğlu Serkan'ı Türkiye'ye getirir. Serkan, babasının hiç bilmediği karanlık yüzüyle tanışır. Cezayir, Serkan'ı aile içindeki özel törene dahil ederek şaşırtır. Erman, Cezayir'in kendisine yaptığı teklife Leyla'ya saldırarak cevap verir. Cezayir düşmanlarının saldırısına, hazırladığı sürpriz planla karşılık verir. Behçet ise bu kez farklı bir taktikle Cezayir'e saldırır ve onun en yakınındakilerden birini ele geçirmeyi başarır. Cezayir ve Erman nefeslerin tutulduğu rehine alışverişi için karşı karşıya geldiklerinde, Leyla'dan gelecek haber gerilimi doruğa çıkaracaktır. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı...

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