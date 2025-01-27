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Bir Gece Masalı 19. yeni bölüm fragmanı | video

Afet'in mektubu yazdığının ortaya çıkması evde büyük bir kaosa neden olur. Asaf ve Afet'in elli yıllık evliliği bir anda yıkılma noktasına gelmiştir. Babaannesine çok kızan Mahir, şimdi ona yardım etmek zorunda kalacaktır. Mahir ve Canfeza'nın adeta terapi merkezine dönüşen odası bir türlü boş kalmaz. Canfeza, Mahir'e sürpriz bir balayı gecesi planı yaparken, Mahir yeni komşuları Boğaç yüzünden şüpheler içinde kalır. Canfeza ve Kürşat arasındaki ilişki ise neredeyse kopma noktasına gelmiştir. Kürşat'ın durumuna üzülen Mahir, Canfeza'ya gerçekleri söylemeye karar verir. Afet bir yandan evliliğini kurtarmak için Mahir'den aldığı tüyoları uygularken; eve gelen yılbaşı videosu onun eline geçer. Sırlarla yüzleşen Afet'i Sevde'den alacağı şok bir haber beklemektedir. İşte Bir Gece Masalı'nın 19. bölüm fragmanı...

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