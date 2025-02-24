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Bir Gece Masalı 23. yeni bölüm fragmanı izle | video

Salı akşamlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nın yeni bölümünde heyecan yine dorukta. Mahir diri diri gömüldüğü mezardan kurtulmak için çareler ararken ona uzanan yardım eli beklemediği bir yerden gelir. Mahir'in babasına verdiği sözü tutması ve ortaya koyduğu kanıtlardan sonra Raşit'in yerine Başkomiser olarak terfi alması tüm aileye hem büyük bir gurur hem de çok duygusal anlar yaşatır. Bu mutlu günlerde Mahir'e bir jest yapmaya karar veren Asaf, ailecek gidecekleri bir tatil hazırlar. Ancak bu tatilin sonu hem Yılmaz ailesi hem de Gülizar ve Kürşat için büyük olayların ve kaosların başlangıcı olacaktır. İşte Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı....

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