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Bir Gece Masalı 4. yeni bölüm fragmanı izle | Video

Salı akşamları izleyenleri ekran başına kilitleyen Bir Gece Masalı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mahir ve Canfeza'nın gelişi Asaf Bey Köşkü'nde bir bomba etkisi yaratır. Mahir'i köşke asıl çağırma nedenlerini bir türlü söyleyemeyen Asaf ve Afet, Canfeza'nın kim olduğunu öğrenmeye ve onu göndermeye çalışırken Mahir ve Canfeza arasında derinleşen ve giderek sağlamlaşan bir bağ oluşmaya başlar. Onlar artık her şeyin ötesinde kader arkadaşıdır. İkisinin de duyguları yükselirken Canfeza'nın yaptığı bir hata onu Selim'le yüz yüze getirir. İşte Bir Gece Masalı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...

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"Nemrud'un Kızı"

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