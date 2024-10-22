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Bir Gece Masalı 8. yeni bölüm fragmanı izle | Video

Atv ekranlarının sevilen dizilerinden olan Bir Gece Masalı'nın yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerinde olduğu dizinin bu akşam ekrana gelecek olan bölümünde Babaannesinin planını öğrenen Mahir, Afet'e bir yemin eder. Canfeza'yı o köşke karısı olarak getirecektir. Sıla'yı kaçıran Selim'in ise bu kez bambaşka bir olayı vardır. Mahir'in Canfeza'yı bulduğu yerde tüm kaygılar ve engeller geride kalır. Mahir, Canfeza'ya evlenme teklif eder ve ailesinin bu evliliği kabul ettiğini ona kanıtlamaya söz verir. İşte Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı...

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