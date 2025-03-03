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Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı izle | video

Salı akşamlarına damgasını vuran Atv'nin keyifle izlenen dizisi Bir Gece Masalı'nın yayınlanan yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Dizinin bu haftaki bölümünde Gülizar ve Kürşat birlikteliği Yılmaz konağında bomba etkisi yaratır. Henüz bu olayın yankıları atlatılamadan Mahir'in babaannesiyle ilgili öğrendiği bir gerçek onu çılgına çevirir. Mahir bir karar alır. Raşit'in ölümünden beri aranan Selim Allame'nin yerini tespit eden Mahir, büyük bir operasyon gerçekleştirir. Ancak Selim'in yakalanmak üzereyken yaptığı hamle Mahir'i bile şoke eder. Ramazan'ın ilk günü yeni evlerine taşınan Mahir ile Canfeza hayatlarının en mutlu günlerini yaşarken sinsi bir felaket onlara doğru yaklaşmaktadır. İşte Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı...

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