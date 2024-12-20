yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Ekran Can Borcu yarın akşam Atv'de başlıyor

Can Borcu yarın akşam Atv'de başlıyor

Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay gibi isimlerin yer aldığı Can Borcu dizisi ilk bölümüyle yarın akşam Atv'de başlıyor. Kızını intihar teşebbüsünden kurtarmak için yola düşen Mehmet’le, kocasını basmak için otele giden Handan’ın yolları acı bir tesadüfle kesişecektir. İşte Can Borcu dizisinin fragmanı...

Kuruluş Osman 173. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 173. bölüm fragmanı 2.12.2024 12:15:05
Bir Gece Masalı 14. yeni bölüm fragmanı
Bir Gece Masalı 14. yeni bölüm fragmanı 2.12.2024 12:12:45
Holding’in yeni fragmanı yayınlandı
Holding'in yeni fragmanı yayınlandı 14.11.2024 13:42:40
Bir Gece Masalı 11. bölüm fragmanı
Bir Gece Masalı 11. bölüm fragmanı 11.11.2024 11:43:39
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı 10.11.2024 16:21:31
Bir Gece Masalı 10.yeni bölüm fragmanı
Bir Gece Masalı 10.yeni bölüm fragmanı 4.11.2024 13:16:31
Kuruluş Osman 168. yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 168. yeni bölüm fragmanı 28.10.2024 12:48:48
Bir Gece Masalı 8. yeni bölüm fragmanı
Bir Gece Masalı 8. yeni bölüm fragmanı 22.10.2024 16:27:16
Karadut 5. yeni bölüm fragmanı
Karadut 5. yeni bölüm fragmanı 21.10.2024 11:53:13
Bir Gece Masalı’nın Sıla’sı Ecem Çalhan diziyle ilgili heyecanını paylaştı!
Bir Gece Masalı’nın Sıla’sı Ecem Çalhan diziyle ilgili heyecanını paylaştı! 12.10.2024 17:06:53
Karadut 3. bölüm fragmanı izle
Karadut 3. bölüm fragmanı izle 6.10.2024 13:24:12
Kör Nokta’da Aslım kayıp telefonun peşinde!
Kör Nokta'da Aslım kayıp telefonun peşinde! 4.10.2024 12:50:56
Kuruluş Osman yeni sezonuyla yarın akşam başlıyor!
Kuruluş Osman yeni sezonuyla yarın akşam başlıyor! 1.10.2024 13:09:48
VİDEO DEVAM EDİYOR

Başarılı bir avukat olan Mehmet eşinin ölümü sonrası kızı Doğa ile sorunlar yaşamaya başlar. Annesinin ölümünden babasını sorumlu tutan Doğa ergenliğinin de getirdiği öfke nöbetleriyle babasını aşırı zorlamaktadır. İkili arasındaki gerilim, Doğa'nın intihar teşebbüsüyle zirveye ulaşır.

Handan ve Celal'in kusursuz görünen evlilikleri, 25. evlilik yıldönümlerinde büyük bir darbe alır. Handan'ın içine kocasının kendisini aldatıyor olabileceği şüphesi yerleşir. Handan her ne kadar bu şüpheyi kalbinden uzak tutmaya çalışsa da, kocasının kendisini aldattığına dair aldığı bir telefon onun için sonun başlangıcı olacaktır.

EN YENİ VİDEOLAR
Organize suç örgütlerine Hücre operasyonu!
Organize suç örgütlerine "Hücre" operasyonu!
Şaka değil gerçek: Evi sandı, mağazada uyandı! İzmir’de hayret ettiren olay
Şaka değil gerçek: Evi sandı, mağazada uyandı! İzmir'de hayret ettiren olay
Başkan Erdoğan: Hedef terörsüz Suriye
Başkan Erdoğan: Hedef terörsüz Suriye
Başkan Erdoğan: Türkiye Türkiye’den büyüktür
Başkan Erdoğan: Türkiye Türkiye'den büyüktür
Alacağını tahsil edemeyince dehşet saçtı!
Alacağını tahsil edemeyince dehşet saçtı!
Başkan Erdoğan: Rekorlar kırarak ilerliyoruz
Başkan Erdoğan: Rekorlar kırarak ilerliyoruz