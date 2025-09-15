yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Ekran Gözleri KaraDeniz 3. yeni bölüm fragmanı

Gözleri KaraDeniz 3. yeni bölüm fragmanı

Azil ve Güneş'in beraber atıldığı macera, başta Nermin ve Mehmet olmak üzere evdekilerin dikkatini çeker. Mehmet'in, Havva ve Hidayet baskısından kurtulmak için kurduğu oyun, Maçari adının saygınlığını bir kez daha tehlikeye atacaktır. Kendini bir anda Maçari'lerin karanlık işlerinin ortasında bulan Azil, Osman'ı içeride bir köstebek olduğu konusunda uyarır. İyice köşeye sıkışan Mehmet'in açığa çıkması an meselesidir. Güneş, hiç istemediği hâlde adım adım Mehmet'le evliliğe doğru ilerlemektedir. Azil'le bir gelecek ihtimalinin güzelliklerine tutunurken, kalbinin sesi ve görünmez zincirleri arasında doğru kararı vermek zorundadır.

Gözleri Karadeniz 2. bölüm fragmanı
Gözleri Karadeniz 2. bölüm fragmanı 3.09.2025 11:46:39
Aşk ve Gözyaşı’ndan yeni fragman | Çok yakında atv’de
Aşk ve Gözyaşı'ndan yeni fragman | Çok yakında atv'de 1.09.2025 11:40:05
Selen Görgüzel dansıyla sosyal medyanın diline düştü
Selen Görgüzel dansıyla sosyal medyanın diline düştü 17.06.2025 11:27:58
Aile Saadeti Atv’de başlıyor
Aile Saadeti Atv'de başlıyor 16.06.2025 12:31:59
Kuruluş Osman sezon finali fragmanı
Kuruluş Osman sezon finali fragmanı 3.06.2025 13:56:31
Bir Gece Masalı’nda nefes kesen final
Bir Gece Masalı'nda nefes kesen final 2.06.2025 11:13:06
Başka Bir Gün final bölümü fragmanı
Başka Bir Gün final bölümü fragmanı 9.04.2025 14:15:12
Atv’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan’ın yayın tarihi belli oldu
Atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan'ın yayın tarihi belli oldu 26.03.2025 15:24:27
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı 20.03.2025 13:21:59
Başka Bir Gün’den heyecan dolu fragman
Başka Bir Gün'den heyecan dolu fragman 18.03.2025 11:13:04
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı 9.03.2025 16:09:25
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı 4.03.2025 13:33:45
Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı
Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı 3.03.2025 12:43:27
Can Borcu 11. yeni bölüm fragmanı izle | video
Can Borcu 11. yeni bölüm fragmanı izle | video 1.03.2025 12:55:06
VİDEO DEVAM EDİYOR
EN YENİ VİDEOLAR
İzmir’deki saldırganın dedesi ilk kez konuştu: Odada dikkat çeken detay!
İzmir'deki saldırganın dedesi ilk kez konuştu: Odada dikkat çeken detay!
İzmir’deki saldırganı linç girişiminden polis kurtardı
İzmir'deki saldırganı linç girişiminden polis kurtardı
AK Partili Bursalı’dan CHP’li vekile çok sert tepki: Yeter ki sizin gibi hainlik edenler olmasın
AK Partili Bursalı'dan CHP'li vekile çok sert tepki: Yeter ki sizin gibi hainlik edenler olmasın
İzmir’de polis karakoluna saldıran saldırgan böyle etkisiz hale getirildi
İzmir'de polis karakoluna saldıran saldırgan böyle etkisiz hale getirildi
CHP’li şahıstan polise akılalmaz sözler: İzmir’de 2 arkadaşınız katledildi, daha kendinizi koruyamıyorsunuz
CHP'li şahıstan polise akılalmaz sözler: İzmir'de 2 arkadaşınız katledildi, daha kendinizi koruyamıyorsunuz
İzmir’de polis karakoluna saldırı! İşte saldırganın yakalanma anı
İzmir'de polis karakoluna saldırı! İşte saldırganın yakalanma anı