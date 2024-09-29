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Karadut 2. bölüm fragmanı izle | Video

İlk bölümü ile çok beğenilen Karadut'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin 2. bölümünde, en zor anında Begüm'ün yanında olamayan Zuhal büyük bir suçluluk duygusuyla sarsılır. Babası Çetin'den gelen suçlamalarla mutluluğu hak etmediğine inanan Zuhal aşkı bir kez daha geri çevirir. Bu sırada Aslı'nın düğün günü gelip çatmıştır. Ancak aniden gelen bir haber düğünün seyrini tamamen değiştirir. Erdem kardeşlere beklenmedik bir yardım eli uzanır. Tayfun, Zuhal'in dengesiz tavırları karşısında mesafeli davranmaya çalışsa da ikilinin sürekli yan yana denk gelmesi kardeşlerin dikkatinden kaçmaz. Zuhal'in kalbinden geçenlerden habersiz olan Çetin ise birer birer kızları tarafından sınanacaktır.

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