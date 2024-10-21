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Karadut 5. yeni bölüm fragmanı izle | Video

Pazartesi akşamlarına damgasını vuran Karadut dizisinin yeni bölüm fragmanı "Sevdiğin kadın daha baba olduğunu bile bilmiyor!" başlığı ile yayınlandı. Hayatını değiştirmek üzere olan Zuhal'in dik duruşu, babası karşısında yıkılır. Aldığı haberlerle sarsılan Çetin ise ağır cezalar keser. Bu esnada arası açılan kardeşleriyle ilgilenen Zuhal kendi coşkusunu yaşamaya fırsat bulamaz. İşte Karadut'un yeni bölüm fragmanı...

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Baran'dan gördüğü ilgi sayesinde yeniden yüzü gülen Begüm ise hırsına yenik düştüğünde kendini bir çıkmazın içinde bulacaktır. Verdiği tüm sözlere rağmen kocasından sır saklamayı beceremeyen Figen büyük bir hata yapar. Onun hatasının bedelini ödeyen ise Aslı olacaktır.

Nihan davet edilmediği yerlere gitmeye devam ederken son durağının ucunda kabusu olduğundan habersizdir. Nihan'ın tacizine alışık olan Tayfun'un kapısı bu sefer beklenmedik bir misafir tarafından çalınır.

Aslı kaybolan tahlil sonuçlarının peşine düşerken Alp'in de onun peşinde olduğundan habersizdir. Bunu keşfeden Çetin'in büyük hamlesi birçok kalp kırıklığıyla sonuçlanacaktır…

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