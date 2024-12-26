Kardelenler'den ilk tanıtım yayınlandı | video

atv'de yeni bir dizi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan, Mehmet Fatihdar gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Kardelenler Ocak ayında atv’de. Gül Abus Semerci'nin senaristliğini ve Serkan Birinci'nin yönetmenliğini üstlendiği "Kardelenler", parçalanan bir ailenin yeniden bir araya gelişinin sarsıcı öyküsü ekrana taşıyacak. hikayesi, güçlü çatışmaları ve etkileyici diliyle izleyicileri büyüleyecek. İşte Kardelenler'den ilk tanıtım...