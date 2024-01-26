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    Kardeşlerim 114. bölüm 2. fragmanını izle

    Giriş Tarihi: 26.01.2024, 16:58

    Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği, her bölümü ilgiyle izlenen Atv dizisi Kardeşlerim'in 114. bölümünün 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Bu yılın birincisi Ömer Eren!" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerimin 114. bölüm 2. fragmanı sizlerle...

    Kardeşlerim 114. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 114. bölüm fragmanı
    Ateş Kuşları 40. bölüm 2. fragmanı
    Ateş Kuşları 40. bölüm 2. fragmanı
    Ateş Kuşları 40. bölüm fragmanı
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    Ateş Kuşları 39. bölüm fragmanı
    Ateş Kuşları 39. bölüm fragmanı
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    Aldatmak 54. bölüm fragmanı
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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    "Kış bahane aslında, sahte insanlar soğutuyor bu şehri!"

    Arabayla Suzan'a çarpan Süreyya, büyük bir şok içindeyken, Akif de bir yandan ne yapacaklarını düşünmekte, diğer yandan da Suzan'ın durumuna kahrolmaktadır. Acı haberi alan Ömer ve Yaman, soluğu hemen hastanede alırlar. Orhanların kapısına gelen bir avukat, tüm Eren ailesini şaşkınlığa uğratır. Lidya'nın Aybikelere karşı yaptığı hamle, Sarp ile Ayaz'ın arasındaki iplerin gerilmesine neden olurken, Yaman hayatıyla ilgili radikal bir karar almak durumunda kalır. Büyük bir çaresizlik içine düşen Aybike ise, Asiye ile gündeliğe gittikleri evde, kendisinden hiç beklenmeyecek bir hamle yapar.

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