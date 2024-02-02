  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekran Kardeşlerim 115. bölüm 2. fragman izle | Video

    Kardeşlerim 115. bölüm 2. fragman izle | Video

    Atv ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan Kardeşlerim dizisinin merakla beklenen 115. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde Aybike, çaresizlikle yaptığı hata yüzünden, hapse düşme korkusuyla karşı karşıya kalırken, Orhanlar da onu kurtarabilmek için bir çözüm aramaktadırlar. İzlediği görüntüyle, Şevval hakkındaki gerçekleri öğrenen Tolga, büyük bir açmaza girer. Gülten tarafından köşeye sıkıştırılan Akif’in, altta kalmaya hiç niyeti yoktur. Ömer ile Oğulcan, aldıkları şaşırtıcı karar sonucunda, evin üzerindeki borcu kaldırabilmek için, canla başla çalışmaya başlarlar. Berk ile Ayla arasındaki ipler, Gökhan yüzünden iyice gerilirken, Aybike’nin ayağına bu sefer hiç beklemediği bir fırsat gelir. Akif’le karşı karşıya gelen Gülten’in yaptığı son hamle ise, Akif’i şoke eder.

    Kuruluş Osman 146. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 146. bölüm fragmanı
    Safir 22. bölüm fragmanı
    Safir 22. bölüm fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 55. bölüm fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 55. bölüm fragmanı
    Safir 22. bölüm fragmanı
    Safir 22. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 114. bölüm 2. fragmanı
    Kardeşlerim 114. bölüm 2. fragmanı
    Kardeşlerim 114. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 114. bölüm fragmanı
    Ateş Kuşları 40. bölüm 2. fragmanı
    Ateş Kuşları 40. bölüm 2. fragmanı
    Ateş Kuşları 40. bölüm fragmanı
    Ateş Kuşları 40. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 145. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 145. bölüm fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 54. bölüm fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 54. bölüm fragmanı
    Safir 21. bölüm fragmanı
    Safir 21. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 113. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 113. bölüm fragmanı
    Ateş Kuşları 39. bölüm 2. fragmanı
    Ateş Kuşları 39. bölüm 2. fragmanı
    Ateş Kuşları 39. bölüm fragmanı
    Ateş Kuşları 39. bölüm fragmanı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    EN YENİ VİDEOLAR

    Alevler motosiklet sürücüsünü üzerini sardı! Yanarak ölmekten son anda kurtuldu
    Alevler motosiklet sürücüsünü üzerini sardı! Yanarak ölmekten son anda kurtuldu
    Başkan Erdoğan’dan İslam’a yönelik saldırılara sert tepki: Cehaletin karanlığını yırtıp atacağız
    Başkan Erdoğan'dan İslam'a yönelik saldırılara sert tepki: Cehaletin karanlığını yırtıp atacağız
    İzmir’de taksicinin soğukta beklemesin diye aldığı müşteriden silahlı saldırı!
    İzmir'de taksicinin soğukta beklemesin diye aldığı müşteriden silahlı saldırı!
    İzmir’de Kemeraltı Çarşısı’nda iş merkezi yangını! Çok sayıda ekip yönlendirildi
    İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'nda iş merkezi yangını! Çok sayıda ekip yönlendirildi
    CHP’de İzmir krizi büyüyor! Üstü çizilen Soyer partisini yerden yere vurdu
    CHP'de İzmir krizi büyüyor! Üstü çizilen Soyer partisini yerden yere vurdu
    Muğla’da şaşkına çeviren görüntü! Bisiklet kullanırken omzunda kanepe taşıdı
    Muğla'da şaşkına çeviren görüntü! Bisiklet kullanırken omzunda kanepe taşıdı